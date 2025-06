Jan Van den Bergh legt uit waarom hij plots naar tweede klasse in Japan trekt

Carl Hoefkens is Jan Van den Bergh kwijt. De ex-speler van Beerschot trekt naar Jan, om er in de tweede klasse te gaan spelen.

Jubiolo Iwata, dat is de nieuwe werkgever van Jan Van den Bergh. Een totaal onbekende Japanse tweedeklasser in plaats van NAC Breda waar Carl Hoefkens trainer is.

“Het is, zoals veel mensen zich wel kunnen inbeelden, een lucratieve deal die ik voor mijn gezin niet kon laten schieten”, vertelt Van den Bergh zelf aan Gazet van Antwerpen.

Hij onderhandelde al enkele maanden met NAC over een contractverlenging, maar die kwam er uiteindelijk niet. Er was interesse van andere Belgische en Nederlandse eersteklassers, maar daar ging hij niet op in.

“Na een thuiswedstrijd tegen Twente (midden januari, red.) kwam er een Japanse delegatie van Jubilo Iwata naar me toe, om te vertellen dat ze onder de indruk waren van mijn prestaties. Dat was eigenlijk de aanzet”, gaat Van den Bergh verder.

Om richting Japan te trekken was geen gemakkelijke beslissing. “Het was voor mij als aanvoerder moeilijk om voor een nieuw avontuur te kiezen. Binnen NAC was men wel begripvol voor de situatie, ook tijdens de onderhandelingen. Ze gunden me dit en daar ben ik hen heel dankbaar voor”, besluit hij.