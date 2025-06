Afscheid van een icoon: Anderlecht rouwt om geliefde clubman

Anderlecht neemt afscheid van een icoon: clubman Pierre Leroy is overleden. Hij was jarenlang dé vertrouwenspersoon van spelers en trainers bij paars-wit.

Anderlecht heeft een groot figuur verloren. Het Nieuwsblad meldt dat Pierre Leroy is overleden. Hij was enorm bekend binnen de club.

Leroy was délégue van de A-ploeg tussen 1983 en 2007. Afgelopen nacht is hij overleden. In zijn tijd als délégue was hij bij de spelers een geliefd persoon.

Voormalig manager Herman Van Holsbeeck rouwt mee. "Pierre heeft heel zijn leven voor Anderlecht gegeven", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"De spelers en trainers hadden hem graag. Ze konden gerust hun hart luchten bij Pierre Leroy: hij vertelde nooit iets door. Hij heeft Anderlecht helpen uitbouwen tot een grote club."

Nadat hij moest stoppen als délégue bleef hij nog doorgaan bij de club waar hij zo graag was. Leroy beheerde zo onder meer het wagenpark tot 2018.