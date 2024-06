Patro Eisden neemt grote beslissing over stadion na mislopen van promotie

Volg Patro Eisden Maasmechelen nu via WhatsApp!

Patro Eisden kon zich dit seizoen niet verzekeren van een promotie naar 1A. Daarom heeft de club nu beslist om een gehuurde tribune weer af te breken.

Patro Eisden kende een verrassend goed seizoen in de Challenger Pro League. De club draaide bovenaan in het klassement mee, als promovendus. Patro speelde zelfs mee in de Promotion Play-offs.

Coach Stijn Stijnen zei tegen het slot van de competitie nog dat het een mooie bonus zou zijn als de club promoveerde, als was dat zeker geen must.

Toch bereidden de Limburgers zich er al op voor. Om een licentie voor 1A te behalen huurde Patro een tribune met 4.020 zitjes uit Duitsland. Zo kwam het stadion aan een totale capaciteit van 8.100 plaatsen, de helft meer dan normaal dus.

'Omdat deze capaciteit niet nodig is voor ons komende voetbalseizoen in de Challenger Pro League en om kosten te besparen, wordt deze nu weer afgebroken en weer vervangen door onze staantribune', deelt de club nog mee op haar X-account.

Patro Eisden eindigde zesde in de Challenger Pro League en speelde in de Promotion Play-offs tegen KMSK Deinze. De thuiswedstrijd werd met 0-4 verloren en de uitwedstrijd met 2-1.