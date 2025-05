Brengt WK voor Clubs soelaas en miljoenen voor KAA Gent? 'Deal voor overbodige speler komt dichterbij'

Ismaël Kandouss kwam niet voor in de plannen van Wouter Vrancken in het begin van het seizoen bij KAA Gent. En dus moest er een oplossing gevonden worden voor de speler. Die kwam er begin september.

De centrale verdediger werd tot aan het einde van dit seizoen uitgeleend aan Al-Orobah FC, een club uit Saoedi-Arabië. Daarmee leken de Buffalo's aan kapitaalsvernietiging te hebben gedaan.

Een jaar eerder kwam Kandouss nog over van Union SG voor zo'n 1,75 miljoen euro. Hij speelde in totaal 51 keer voor de Buffalo's alvorens naar Saoedi-Arabië te trekken dus. Rest de vraag: wat met zijn toekomst?

The Wydad has sent a new offer for Ismael Kandouss who plays the post of central defender in Al-Orobah FC, on loan from Kaa La Gantoise.



The two clubs are getting closer and some financial details prevent the operation from going to the end.

An agreement should be reached soon. pic.twitter.com/sdxWNRJJ8D