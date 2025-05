Club Brugge pakt het helemaal anders aan in aanloop naar nieuw seizoen en kiest voor bijzondere locatie

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge kon dit seizoen ondanks een 23 op 30 in de play-offs geen nieuwe titel veroveren in de Jupiler Pro League. Ondertussen wordt er al meteen gedacht aan de volgende jaargang en daarin gaat blauw-zwart het eens anders aanpakken.

De voorbije jaren was Club Brugge een van de vele clubs uit de Jupiler Pro League die voor hun oefenkamp voor de start van het seizoen naar Nederland trokken. De voorbije jaren was dat in Garderen.

Oefenstage in ... Londen

Naar volgend seizoen toe gaan ze echter een heel andere stap wagen in hun voorbereiding. Zo zal er een oefenwedstrijd worden gespeeld tegen Rangers FC, waarna het team een aantal dagen zal doorbrengen in Londen.

Een nieuwe soort voorbereiding om eens de sleur van de voorbije jaren te breken? Of toch vooral een praktische beslissing gezien de oefenwedstrijd tegen de Schotten uit Glasgow?

Oefenprogramma staat vast

Wat er ook van zij: het wordt voor Club Brugge toch aanpassen, nu ze dit seizoen Europese voorrondes zullen moeten afwerken als ze de Champions League League Phase willen gaan halen. De troepen verzamelen op 23 juni - al mogen de internationals iets later aansluiten.

Tegen Rangers gaan ze spelen op 6 juli, volgens Het Laatste Nieuws is ook de rest van het oefenprogramma ondertussen bekend. KV Kortrijk (28/6), Rakow Czestochowa (11/7), Lokomotiva Zagreb (16/7), Lierse (22 of 23/7) en NAC Breda (30/7) worden de tegenstanders.