Igor De Camargo ziet doelman vertrekken bij Francs Borains

Igor De Camargo is woensdag officieel voorgesteld als nieuwe coach van Francs Borains. Hij volgt Karim Belhocine op. Vandaag neemt de club uit de Borinage afscheid van doelman Clément Libertiaux.

Nadat Karim Belhocine Francs Borains richting een verlengd verblijf in de Challenger Pro League loodste, werd uiteindelijk in onderling overleg om de samenwerking alsnog te stoppen. Op woensdag kwam het nieuws dat Igor De Camargo de opvolger is van Belhocine bij Francs Borains.

De Camargo moet met de ambitieuze tweedeklasser een stap voorwaarts zetten. Voorzitter Georges-Louis Bouchez mikt op minstens de linkerkolom en liefst zelfs een plaats in de top zes. Dat geeft recht op deelname aan de Promotion Playoffs.

Dat zal alvast zonder doelman Clément Libertiaux moeten gebeuren. De 27-jarige doelman verlaat de tweedeklasser en trekt naar UR Namur in de eerste amateurafdeling in Wallonië. Dat meldt La Dernière Heure. Libertiaux is afkomstig uit Namen. Voor hem is het dus een terugkeer naar de streek waar hij opgroeide.

Afgelopen seizoen speelde Libertiaux drie wedstrijden voor Francs Borains. Hij kreeg enkele weken de voorkeur op Xavier Gies, die het merendeel van het seizoen tussen de palen stond. Uiteindelijk verdween Libertiaux terug naar de bank.

En zo moet Francs Borains op zoek naar minstens één nieuwe doelman. Of eerste keeper Gies blijft, is nog niet geweten. Gies promoveerde vorig seizoen nog met Dender richting de Jupiler Pro League, maar besloot om niet mee te stijgen richting eerste klasse.