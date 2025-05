Naast Union SG ook Club Brugge in de Champions League? Projectie is duidelijk, dit zijn mogelijke tegenstanders

Union SG is kampioen in de Jupiler Pro League. Ook Club Brugge zou zich echter nog kunnen gaan plaatsen voor de League Phase van de Champions League. Hoe zit het allemaal voor de komende weken? Er lijkt nog veel mogelijk.

Hier en daar worden al de potten geprojecteerd als alle reekshoofden zich zouden plaatsen voor de League Phase van de Champions League. Volgens die projecties zou ook Club Brugge zich weten te plaatsen voor de eindstrijd.

Club Brugge zou dan in pot 2 terechtkomen voor de Champions League, met Union SG in pot 4. Al is dat in het nieuwe format toch ook meteen heel wat minder belangrijk geworden in welke pot je terecht zou komen.

Club Brugge komt als reekshoofd in de derde voorronde van de Champions League terecht. Daar kan het Fenerbahçe of Nice treffen, terwijl ook Salzburg, Plzen, Panathinaikos, Servette en Brann Bergen opties zijn.

Feyenoord als ultieme tegenstander?

De loting vindt plaats op 21 juli. Als blauw-zwart naar de vierde en laatste voorronde weet te raken, zijn ze ook daarin reekshoofd. Naast de eerdere ploegen komen dan ook Feyenoord en Glasgow Rangers als mogelijke tegenstanders in de potten terecht.

Benfica Lissabon kunnen ze in geen geval tegenkomen in de voorrondes, verder hangt het er natuurlijk vanaf welke ploegen vanuit eerdere voorrondes kunnen doorstromen.