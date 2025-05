Na de promotiekater en de vele vertrekkers eindelijk een lichtpuntje: RWDM neemt verdediger definitief over

RWDM stond bijna de volledige competitie in de top twee van de Challenger Pro League. Maar door een totale instorting in de laatste rechte lijn greep het uiteindelijk naast promotie. De voorbije dagen en weken zagen de Brusselaars enkele sterhouders vertrekken, maar er is ook goed nieuws te melden.

Op de laatste speeldag verloor RWDM niet alleen op het veld van Zulte Waregem. Het liet zo ook de tweede plaats aan La Louvière en mocht een kruis maken over rechtstreekse promotie. Het ging zelfs van kwaad naar erger want in de Promotion Playoffs moest het de duimen leggen tegen Lokeren-Temse. Een extra seizoen in de Challenger Pro League dus. En dat heeft de voorbije weken al de nodige impact gehad op de spelerskern. Del Piage, Parzyszek, De Sart en Abe verlieten de club. Wie wel blijft, is Mats Lemmens. Dat schrijft La Dernière Heure. Lemmens speelt sinds januari op huurbasis bij RWDM. Hij was nog eigendom van het Italiaanse Lecce. De Brusselaars lichten nu de optie in het contract van de verdediger. De Limburger speelde de eerste seizoenshelft nog op huurbasis voor Lokeren-Temse, maar in januari werd die overeenkomst stopgezet en trok Lemmens naar RWDM. Hij tekent een contract voor drie seizoenen in het Edmond Machtensstadion. In totaal kwam Lemmens 26 keer in actie dit seizoen. Hij zal tijdens de komende Challenger Pro League-campagne er alles aan doen om het trauma dat ze bij RWDM hebben opgedaan, door te spoelen met promotie richting de Jupiler Pro League.