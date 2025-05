🎥 "Magic": Club Brugge zet opmerkelijk jubileum in de spotlights, de reacties zijn unaniem

Club Brugge greep dit seizoen net naast de titel in de Jupiler Pro League. Toch mag het terugblikken op een heel erg mooi decennium. Met dank ook onder meer aan Hans Vanaken, die tien jaar geleden naar de club kwam.

Hans Vanaken kwam op 29 mei 2015 van Sporting Lokeren over naar Club Brugge. "Ze wachten hier al lang op een titel, dus het is het ideale moment om hem eens te pakken na elf jaar", aldus Vanaken toen bij het zetten van zijn handtekening.

"Het moment is daar. Het moet", aldus de Limburger die met heel wat adelbrieven naar Jan Breydel kwam. De rest is geschiedenis. Al tien jaar maakt hij heel wat indruk bij blauw-zwart.

@clubbrugge 𝟐𝟗.𝟎𝟓.𝟐𝟎𝟏𝟓. Little did we know where we would be 10 years later. 🕰️ ♬ origineel geluid - Club Brugge

In 2022 waren de fans even bevreesd dat hij zou vertrekken, maar uiteindelijk deed hij dat niet. Het lijkt er nu op dat het clubicoon zijn hele leven bij blauw-zwart zal blijven.

Zes nationale titels

Qua statistieken heeft hij heel veel indruk gemaakt en dat leverde hem ook meermaals de Gouden Schoen op. 507 wedstrijden speelde hij al voor blauw-zwart, waarin hij goed was voor 139 goals en 108 assists.

Daarmee was hij van cruciaal belang in het behalen van liefst zes nationale titels. "We all agree, Hans Vanaken is Magic!" is zowat de teneur van alle reacties op de post van Club Brugge op de sociale media.