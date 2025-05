🎥 DIW doet het opnieuw: gemeenschappelijke haat voor Filip Joos brengt ... Poetin en Zelensky dichter bij vrede

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het doek is gevallen. Zowel over de Belgische competitie als over het seizoen van De Mol. Sarah is de mol, Union SG de kampioen. Maar er waren de voorbije weken wel heel wat grappige zaken die beide zaken aan elkaar wisten te linken.

De Ideale Wereld maakte een mooi filmpje in de aanloop naar de finale weken van De Mol en de Jupiler Pro League. Daarbij werd ook de wereldpolitiek ook nog eens aan de orde gebracht. De problemen in Oekraïne tussen Zelensky en Poetin blijven namelijk ook de gemoederen beroeren. En dus was dat ook een extra aanleiding om met een pittig filmpje te komen. Hilarisch filmpje Daarbij werd de president van Oekraïne vergeleken met Union SG en die van Rusland met Club Brugge, omdat de hipsters van zijn van Zelensky en Union en Club Brugge en Rusland de grootste zijn. @deidealewereld Poetin en Zelensky willen in Istanboel onderhandelen over een mogelijk staakt-het-vuren. De zoektocht naar een goede bemiddelaar is dan ook begonnen. #diw #deidealewereld #fyp #comedy #hetmolletje #demol #poetin #zelensky ♬ origineel geluid - deidealewereld "Dit is een leuk gesprek. Heel anders dan met Filip Joos. Dit is heel chill, Joos klaag altijd", aldus Gilles De Coster zogezegd in het filmpje. Waarop ook Zelensky en Poetin die mening delen. De haat voor Filip Joos zou op die manier iets zijn wat beide landen gemeen hebben. Het begin van vrede volgens het filmpje. Jammer genoeg is het in de echte wereld niet zo makkelijk.