Wrijft Club Brugge zich in de handen? Opvallende speler tekent present op training Rode Duivels

De Rode Duivels spelen begin juni hun eerste twee kwalificatieduels voor het WK 2026. Er staat meteen wat druk op de ketel gezien de resultaten van de voornaamste tegenstanders. Ondertussen staan er al een paar Rode Duivels op het oefenveld in Tubeke.

Op 6 juni is er een duel in en tegen Noord-Macedonië, drie dagen later volgt er een thuisduel tegen Wales in het Koning Boudewijnstadion. Meteen twee belangrijke duels voor de Belgian Red Devils.

Beide ploegen verzamelden al 4 op 6 in hun eerste twee wedstrijden van de WK-kwalificaties en dus is het aan de Belgen om meteen een statement neer te gaan zetten in hun eerste matchen.

Jackers tekent present in Tubeke

Ondertussen zijn er al een aantal Rode Duivels actief in Tubeke om te trainen in aanloop naar het duel met Noord-Macedonië. Zo tekenden er ook op woensdag al meteen een aantal mensen present.

🧤😳 Nordin Jackers est présent avec les Diables en ce début de rassemblement pic.twitter.com/hNbd208eyl — Belgium Touch 🇧🇪 (@BelgiumTouch) May 29, 2025

Thomas Meunier, Alexis Saelemaekers, Malick Fofana en Nicolas Raskin zijn er al eventjes bij. En ook Nordin Jackers zou nu present hebben getekend.

De doelman van Club Brugge krijgt op die manier de kans om wat extra ervaring op te doen. Mogelijk mag hij bij de club blijven tot Maarten Vandevoordt aansluit bij de kern.