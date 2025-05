"Kan tot vervalsing leiden": Bouchez neemt geen blad voor de mond en kondigt zo chaos aan voor Pro League

De competitiehervorming moet voor de start van de nieuwe competitie helemaal rond zijn als we naar een systeem met achttien ploegen willen vanaf het seizoen 2026-2027. Er zal nog heel wat water naar de zee moeten worden gedragen. En wat met Jong Genk en het al dan niet degraderen van dat team?

Het Francs Borains van Georges-Louis Bouchez liet al weten dat het zeker stappen zal ondernemen en ook Union is van plan om zich daarin te moeien. Komt het tot een nieuwe stemming of moeten er nog andere dingen gebeuren?

Kogel nog niet door de kerk

De kogel is zeker nog niet door de kerk, zeker niet wat betreft de U23-teams in de Challenger Pro League. Georges-Louis Bouchez heeft alvast nogmaals zeer duidelijk op tafel geklopt.

"We zullen de hervorming betwisten na het 'ja' van de ACFF. Ik begrijp de beslissing van het ACFF niet goed, ook al begrijp ik dat er miljoenen euro's als incentive dienen," klaagde de voorzitter van Francs Borains in La Dernière Heure.

🎙️ | Georges-Louis Bouchez neemt geen blad voor de mond over het nieuwe competitieformat. 🧐 pic.twitter.com/miJfP9iANo — DAZN België (@DAZN_BENL) May 28, 2025

Voor Bouchez zou het kampioenschap gemanipuleerd kunnen worden. "We zouden zeer verschillende U23-teams kunnen zien tussen december en het einde van het seizoen. Je kunt niet tegelijkertijd een open en een gesloten competitie hebben."

"Ja, we zullen naar de Mededingingsautoriteit stappen en we zullen het argument van de Pro League zelf weer oppakken tegen Beveren in 2020 toen de competities eerder werden beëindigd." Ook tegen DAZN liet hij er geen twijfel over bestaan.