'Kortrijk stuurt ontdekker van Banzuzi met verleden bij Anderlecht, Mechelen en Zulte Waregem weg'

KV Kortrijk degradeerde dit seizoen van de Jupiler Pro League naar de Challenger Pro League. En dus zal er heel wat gaan veranderen bij het team. Ook rondom de spelersgroep zal er heel wat gaan wijzigen.

Heel wat spelers zullen vertrekken bij KV Kortrijk, terwijl coach Bernd Storck eerder al (verrassend) naar Cercle Brugge trok. Nu is er ook afscheid genomen van een scout, Rik Vande Velde.

Veel ervaring

Dat is er eentje met heel wat adelbrieven nochtans. Hij was onder meer hoofdscout bij OH Leuven en werkte ook voor onder meer Anderlecht en Zulte Waregem. Bij Leuven was hij onder meer de man die Banzuzi wist te ontdekken.

Hij was in het verleden ook een paar jaar sportief directeur bij KV Mechelen, maar sinds vorige zomer was hij dus actief voor KV Kortrijk. Hij werd er aangetrokken door CEO Sports Pieter Eecloo.

Nieuwe club gezocht

Die werd na een jaar alweer bedankt voor bewezen diensten en ook de 61-jarige Vande Velde is daar nu een slachtoffer van. Dat laat Het Nieuwsblad weten.

De West-Vlaming lijkt nog niet te willen stoppen en moet dus op zoek naar een nieuwe uitdaging. Mogelijk kan hij voor diverse clubs uit de Belgische competitie een troef worden in de zoektocht naar nieuwe spelers.