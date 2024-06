Standard zou in de komende dagen twee belangrijke pionnen kunnen zien vertrekken

Volg Standard nu via WhatsApp!

Twee stafleden zouden Standard in de komende dagen kunnen verlaten. Het gaat om de assistent-trainer en de tweede assistent-trainer, José Jeunechamps en Bernd Thijs.

Op dit moment is het onmogelijk om te zeggen in welke situatie de Rouches zich precies bevinden. De club hoopt nog steeds een nieuwe eigenaar te vinden.

Eén ding is zeker: hoewel Ivan Leko aan het einde van het seizoen heeft aangegeven dat hij wil blijven als coach van Standard, weet de Kroatische trainer nog steeds niet welke spelers of stafleden hem zullen vergezellen volgend seizoen.

José Jeunechamps en Bernd Thijs, de volgende om Standard te verlaten?

Volgens onze informatie zouden twee leden van de Luikse staf binnenkort kunnen vertrekken bij de A-ploeg. Het gaat hier dan om José Jeunechamps en Bernd Thijs.

Voor de eerste is de situatie vrij duidelijk. Volgens onze bronnen zou hij hoofdtrainer van de beloftenploeg van Standard, SL16 FC, kunnen worden. Hoewel José Jeunechamps niet erg enthousiast lijkt over dat idee, denkt de 57-jarige nog steeds na over zijn toekomst.

Bernd Thijs kan ook vertrekken, zodat Leko zijn eigen staf kan samenstellen voor het komende seizoen. Het zal in ieder geval nog even afwachten blijven...