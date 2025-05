Vincent Mannaert krijgt meteen zijn groot gelijk voor omstreden maatregel

Eén van de eerste krachtdadige beslissingen van Vincent Mannaert als sportief directeur bij de Belgische voetbalbond was om de nationale teams U15, U16 en Futures op te heffen. Het succes van de U17 op het EK bevestigt hem nu al in zijn keuze.

Het scheelde maar een haartje, en er was een wonder nodig om de U17 van Bob Browaeys naar de halve finales van het EK U17 te brengen. Maar Vincent Mannaert kan blij zijn: zijn plan voor de hervorming van de jeugdteams lijkt vruchten af te werpen.

"Deze kwalificatie is een flinke opsteker voor onze jeugdteams. We hebben een zeer getalenteerde groep en door deze halve finales te bereiken, vervullen we ons eerste doel", aldus de technisch directeur van de Belgische voetbalbond tegen Sporza.

Zwaar ingezet

"Nu moeten we vanaf nul beginnen en alles geven om de finale te bereiken. Frankrijk is sterk, maar we hebben laten zien dat we ons kunnen meten met de grootste naties", zegt Mannaert. België speelde gelijk tegen Engeland, versloeg Tsjechië en verloor van Italië in de groepsfase. "Het gaat niet om dromen maar om hopen: we kunnen Frankrijk verslaan. Een finale zou historisch zijn."

De Belgische voetbalbond heeft zwaar ingezet op dit EK U17. Daarom heeft bijvoorbeeld Nathan De Cat, die aan het einde van het seizoen basisspeler had kunnen worden bij Anderlecht, de voorkeur gegeven aan het toernooi in Albanië.

Alles op de eindtoernooien

Vincent Mannaert reageert ook op zijn critici met betrekking tot het afschaffen van de U15- en Futures-teams: "Het ging niet om bezuinigingen, maar om herallocatie van financiële middelen. Het doel zijn de eindfases."

"Ik merk dat de spelers gemotiveerd zijn door deze betere steun en de aandacht van het publiek, dat is een extra reden om resultaten te behalen." Al kan je ook de vraag stellen of de U17 in de komende jaren ook nog zo goed gaan presteren als ze niet al de ervaring van de U15 en U16 hebben gehad. Wait and see?