Patrick Goots is duidelijk: "Tedesco is fan van hem, maar ik denk niet dat hij veel zal spelen op het EK"

De Rode Duivels beginnen binnen iets meer dan een week aan hun EK. Momenteel worden de laatste voorbereidingen getroffen.

Het EK in Duitsland gaat over een week van start. Het gastland opent het toernooi tegen Schotland. Voor de Rode Duivels is het nog wachten tot 17 juni, dan spelen ze tegen Slowakije.

Ondertussen heeft bondscoach Tedesco zijn definitieve selectie bekendgemaakt. Mandela Keita zal niet meereizen naar Duitsland, niet zo gek volgens Patrick Goots.

"Een logische beslissing", begint Goots bij Gazet van Antwerpen. "Keita geraakte na zijn enkelblessure dit voorjaar niet meer op zijn oude niveau, mede door het verval bij Antwerp in zijn geheel. Komt daar nog eens bij dat de concurrentie centraal op het middenveld moordend is, met De Bruyne, Mangala, Onana, Tielemans, Vranckx… Dan zwijg ik nog over Roméo Lavia die er voorlopig niet bij is."

Wie er wel bij is, is Arthur Vermeeren. Hij speelde tegen Montenegro op woensdag. "Domenico Tedesco, de bondscoach, is fan van Arthur. Hij ziet iets in hem waarvan hij denkt: ‘die jongen kan in de toekomst een vaste waarde worden", gaat Goots verder.

"Ikzelf was blij om Vermeeren tegen Montenegro nog eens negentig minuten aan het werk te zien. Hij combineerde voor de rust vlot mee, zoals we dat van hem bij Antwerp gewoon waren."

"Ik verwacht niet dat hij op het EK veel zal spelen, maar die eerste ervaring van een groot toernooi, op 19-jarige leeftijd, neemt hij sowieso mee. En wie weet brengt Tedesco hem, mocht de groepswinst na twee duels al binnen zijn, in de derde poulematch tegen Oekraïne tóch aan de aftrap", besluit hij.