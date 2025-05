'Anderlecht krijgt miljoenenbod op... winteraanwinst' - Olivier Renard heeft meteen geantwoord

César Huerta is deze winter bij RSC Anderlecht aangekomen en na een succesvolle start had hij wat meer moeite om te overtuigen. Zal hij deze zomer vertrekken?

In januari arriveerde César Huerta (24 jaar) bij RSC Anderlecht met hoge verwachtingen. De Mexicaan wordt in zijn land op de voet gevolgd en de Mexicaanse pers had veel van hem verwacht, vooral omdat Huerta in het verleden dicht bij een overstap naar Liverpool stond.

De beginperiode van de voormalige speler van UNAM Pumas was bijzonder succesvol, met een doelpunt bij zijn debuut tegen KV Kortrijk. Maar daarna slaagde Huerta er niet in om het verschil te maken in een RSCA dat inderdaad in slechte vorm verkeerde.

Het is echter moeilijk voor te stellen dat Anderlecht zijn winterse versterking al deze zomermercato zou laten gaan. Maar volgens de Mexicaanse journalist César Luis Merlo, zeer gevolgd in Mexico, is er een bod binnengekomen op het bureau van Olivier Renard.

Het zou niet om een terugkeer naar zijn eigen land gaan: de Italiaanse club Girona zou een bod van 8 miljoen euro hebben uitgebracht op César Huerta, die wordt gewaardeerd op 6 miljoen euro door Transfermarkt. Een bod dat niet in overweging zou zijn genomen door Anderlecht.

César Huerta staat bij RSC Anderlecht onder contract tot 2029. Als Mexicaans international, met 15 caps, heeft hij natuurlijk een belangrijk doel voor het volgende seizoen met het Wereldkampioenschap dat deels in Mexico wordt gespeeld.