Een duidelijk signaal dat Anderlecht niet zal doorgaan met Besnik Hasi? "Nee, daarover hebben ze me niets gevraagd"

De toekomst van Besnik Hasi bij Anderlecht is allesbehalve zeker. Officieel heeft de club nog niets beslist of gecommuniceerd, en ook de coach zelf blijft in het ongewisse.

"Men heeft me gezegd dat we zouden wachten tot het einde van het seizoen. Daar hou ik me aan", verklaarde de Kosovaar op zijn laatste persconferentie van het seizoen.

Hasi kan terugblikken op enkele goede prestaties, zoals de 5-0 tegen Gent en de winst op Antwerp, maar zijn rapport oogt matig. Met slechts 10 op 27 in de Champions’ Play-offs, en vooral een pijnlijke 0 op 15 tegen de top drie, ligt de sportieve balans onder vuur. “Natuurlijk had ik het beter kunnen doen", geeft hij zelf toe. “Maar ik heb stabiliteit gebracht en sommige spelers zijn beter geworden.”

Ondertussen circuleren de eerste namen van mogelijke opvolgers, al wil de club daar voorlopig geen commentaar op geven. Toch lijkt het duidelijk dat het bestuur het dossier grondig onderzoekt. “Dat er namen circuleren is normaal, dit is Anderlecht", zegt Hasi gelaten. “Zelf heb ik nog een contract tot 30 juni, ik ben dus niet vrij.”

Een opvallend signaal is dat Hasi tot nu toe niet betrokken wordt bij de transferplannen voor volgend seizoen. Dat wijst er niet op dat de club volop op hem rekent voor de toekomst. “Nee, ze hebben me niets gevraagd over toekomstige aanwinsten", bevestigt hij. “Maar we praten wel over de werking van de club. Daar geef ik mijn mening.”

Toch blijft Hasi geloven in het project. “Anderlecht is op de goede weg, ook al is dat moeilijk te geloven voor de supporters. Neerpede is een enorme troef. We moeten volop blijven inzetten op de jeugd", aldus Hasi, die jonge spelers als Degreef, Goto en Kanaté als lichtpunten noemt.

Zondag sluit Anderlecht het seizoen af tegen Genk. Een overwinning zou Hasi's dossier wat kunnen opkrikken. “Als ik één match mocht herspelen, is het de bekerfinale", besluit hij. Of dat genoeg is om volgend seizoen nog op de bank te zitten in het Lotto Park, blijft voorlopig een open vraag.