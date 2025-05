Guardiola duwt na De Bruyne ook andere ster en publiekslieveling overduidelijk naar de uitgang bij Manchester City

Jack Grealish zal zondag niet in actie komen voor Manchester City op de laatste speeldag van de Premier League. Coach Pep Guardiola nam de Engelsman niet op in de wedstrijdselectie voor het cruciale duel met Fulham. City moet in dat duel nog een Champions League-ticket veiligstellen.

De beslissing om Grealish buiten de kern te laten versterkt het gevoel dat zijn dagen bij City geteld zijn. De 29-jarige aanvaller komt al maanden nauwelijks aan de bak. Sinds de jaarwisseling mocht hij slechts één keer in de basis starten in de Premier League. Zelfs in de verloren FA Cup-finale tegen Crystal Palace kreeg hij geen speelminuten, ondanks de achterstand.

Guardiola liet zich na die bekerwedstrijd nauwelijks uit over Grealish. Hij gaf aan dat hij geen gesprekken met hem had gevoerd en dat het bestuur zich over zijn toekomst moest buigen. De technisch verantwoordelijken van City zullen nu snel beslissen over het vervolg, en volgens Engelse media lijkt een afscheid onafwendbaar.

Grealish werd in 2021 voor een recordbedrag van 117,5 miljoen euro overgenomen van Aston Villa. Hoewel hij met City meerdere prijzen won, kon hij zijn stempel nooit helemaal drukken. Blessures en felle concurrentie speelden hem parten, maar ook zijn vorm bleef onder de verwachtingen.

City moet zondag vol aan de bak in Londen. De ploeg van Guardiola staat derde, maar voelt de hete adem van achtervolgers in de nek. Alleen de top vijf kwalificeert zich rechtstreeks voor de Champions League. Elk punt telt dus, en het ontbreken van Grealish op zo’n moment spreekt boekdelen.

Wat er nu volgt voor Grealish, is koffiedik kijken. Een vertrek lijkt logisch, maar zijn hoge loon en transferprijs kunnen een obstakel vormen. Clubs uit de Premier League en mogelijk ook het buitenland houden de situatie alvast in de gaten.