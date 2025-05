Kassa kassa? 'Napoli mikt hoog en wil na De Bruyne ook nog gewezen JPL-sensatie inlijven'

Napoli heeft er een Scudetto bij en dus kunnen ze stilaan uitkijken naar volgend seizoen toe. Daarbij zouden er wel eens een aantal nieuwkomers de revue kunnen passeren bij de Italianen.

Kevin De Bruyne wordt al een tijdje gelinkt aan de club en stilaan zou er vooruitgang geboekt worden in de zaak. Daardoor mogen de fans stilaan dromen van een samenwerking tussen KDB en Romelu Lukaku.

🚨🔵 Napoli proposal for Jonathan David as free agent remains the most important one on the table among Italian clubs interested.



Terms discussed at advanced stages but details of the release clause yet to be clarified.



New round of talks next week between all parties involved.