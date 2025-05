Domper voor Lukaku en De Bruyne? Napoli-voorzitter legt de bal volledig in het kamp van Antonio Conte

Napoli kroonde zich dit weekend tot landskampioen, maar de toekomst van coach Antonio Conte blijft onzeker. Clubvoorzitter Aurelio De Laurentiis maakte meteen na de titelwinst duidelijk dat hij zijn trainer niet koste wat het kost zal houden.

Conte leverde een topprestatie in zijn eerste seizoen bij Napoli. Na een tiende plaats vorig jaar loodste hij de club naar de vierde Scudetto uit de geschiedenis, boven Champions League-finalist Inter. Toch liet hij al doorschemeren dat hij alleen blijft als Napoli ook sportief blijft investeren.

Op de vraag van TG1 News over Conte’s toekomst, reageerde De Laurentiis nuchter: “Als iemand zich niet goed voelt in zijn omgeving, moet hij die veranderen. Precies zoals Spalletti heeft gedaan.” Daarmee legt de voorzitter de bal volledig in het kamp van zijn coach.

Spalletti, die in 2023 kampioen werd met Napoli, koos na die triomf voor een vertrek en is inmiddels bondscoach van Italië. Het scenario dat Conte hem volgt, lijkt dus geen taboe in Napels. De Laurentiis benadrukte wel het wederzijds respect: “Ik wil hem bedanken voor deze Scudetto.”

De Laurentiis haalde Conte pas in de zomer van 2024 binnen, nadat een eerdere poging in november 2023 afketste. “We begrepen elkaar meteen toen we elkaar ontmoetten op de Malediven", vertelde de voorzitter. “Maar hij wilde wachten tot hij echt zijn stempel op de selectie kon drukken.”

Antonio Conte is nu kampioen geworden met Juventus, Inter én Napoli. Zijn contract loopt nog tot 2027, maar of hij dat ook zal uitdienen, is voorlopig koffiedik kijken. Eén ding is zeker: de kampioen van Italië is weer onderwerp van een zomerse stoelendans.