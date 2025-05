Aanvaller - ooit gezien als groot talent in JPL - verlaat KV Kortrijk definitief

Dylan Mbayo blijft ook volgend seizoen actief bij PEC Zwolle. De Belgische aanvaller, die het voorbije jaar al op huurbasis voor de club speelde, werd nu definitief overgenomen van KV Kortrijk. De 23-jarige ondertekende een contract tot medio 2026, met een optie op een bijkomend seizoen.

Mbayo werd ooit aanzien als een van de grootste talenten van zijn generatie in België. Als jeugdproduct van Lokeren brak hij vroeg door en trok nadien naar AA Gent, waar hij het potentieel toonde om een vaste waarde te worden in de Jupiler Pro League.

De echte doorbraak bleef uit, en na een minder geslaagd verblijf bij Kortrijk en een uitleenbeurt aan FC Dordrecht, kreeg hij in Zwolle een nieuwe kans.

Die kans greep hij met beide handen. In zijn eerste Eredivisie-seizoen was Mbayo goed voor vier doelpunten en acht assists in 35 wedstrijden. In november werd hij zelfs uitgeroepen tot Speler van de Maand in de Eredivisie – een erkenning die zijn herwonnen vorm en impact onderstreept. Zijn snelheid, technische kwaliteiten en werklust maakten hem tot een publiekslieveling in het MAC³PARK stadion.

“Ik ben zeer content met mijn contract bij PEC Zwolle", verklaarde Mbayo. “Na een jaar gehuurd te zijn, hoor ik er nu helemaal bij, al voelde dat vanaf het eerste moment al zo. Mijn medespelers, de trainers en natuurlijk de supporters gaven mij zoveel spelvreugde en goesting.” De aanvaller blikte ook vooruit: “Na de vakantie gaan we er weer helemaal voor.”

PEC Zwolle kende een wisselvallig seizoen, maar kroop in de tweede seizoenshelft uit de gevarenzone. Met een tiende plaats op de ranglijst en 41 punten kunnen de Blauwvingers terugkijken op een geslaagde terugkeer naar de Eredivisie. Mbayo speelde daarbij een belangrijke rol met zijn diepgang en creativiteit op de flank.