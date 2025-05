Kevin De Bruyne onthult na jaren waarom hij ruzie had met Guardiola en wat er die week allemaal gebeurde

In zijn afscheidsinterview bij Manchester City heeft Kevin De Bruyne openhartig teruggeblikt op een van de meest gedenkwaardige momenten uit zijn carrière: zijn doelpunt tegen Real Madrid in mei 2023. Achter die verwoestende knal schuilde een week vol persoonlijk verlies.

De emotionele viering na zijn doelpunt – op de knieën en wijzend naar de hemel – was meer dan zomaar een uitbarsting van sportieve vreugde. “Het is waarschijnlijk een van de beste en tegelijk slechtste weken uit mijn leven", zegt De Bruyne nu.

De grootvader van zijn vrouw, met wie hij een hechte band had, was terminaal ziek. “Ik was de enige die nog geen afscheid had genomen", vertelt De Bruyne. Zondag vloog hij naar België om dat alsnog te doen. Een dag later overleed de man, terwijl De Bruyne zich alweer met City voorbereidde op de heenmatch tegen Real.

Alsof dat nog niet zwaar genoeg was, kreeg hij tussen de heen- en terugwedstrijd nog een tweede klap te verwerken. Tijdens de dagen van de begrafenis overleed ook zijn grootmoeder. “Ik moest vijf uur rijden om nog afscheid te nemen", zegt hij. “Ik speelde die matchen op pure emotie, zonder slaap.”

Die innerlijke onrust leidde ook tot een opmerkelijke scène met coach Pep Guardiola tijdens de match in Madrid. “Mijn gevoelens gingen alle richtingen uit. Ik was op", geeft De Bruyne toe.

Toch sloot City dat seizoen af met een historische treble. De Bruyne won de Premier League, de FA Cup en – voor het eerst – de Champions League. Maar het was die ene week in mei die hem voor altijd zal bijblijven.