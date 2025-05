Saudische huurlingen zwaaien Beerschot uit, met emotionele woorden voor Kuyt

Na een bijzonder seizoen nemen Marwan Al-Sahafi en Faisal Al-Ghamdi afscheid van Beerschot. De twee Saudische huurlingen van Al-Ittihad en Al-Ettifaq wisten de harten van de supporters op het Kiel te veroveren, ondanks het sportieve dipje van de club.

“De fans hier zijn fantastisch geweest, het hele seizoen lang", vertelde Al-Sahafi in De Gazet van Antwerpen. “We weten dat het voor hen ook geen makkelijk jaar is geweest, maar ze zijn ons altijd blijven steunen. Ik voelde me al snel een van hen en ik zal altijd een beetje een ‘Rat van het Kiel’ blijven.”

Voor Al-Ghamdi kreeg het afscheid een speciaal tintje, want hij kon de laatste wedstrijd afsluiten met een doelpunt. “Natuurlijk was ik blij na de laatste wedstrijd. Het was leuk om afscheid te nemen met een doelpunt. Deze supporters zijn ongelooflijk. Ze geven veel om de club en doen dat op een unieke manier."

Veel bewondering voor Kuyt

Tot slot hebben de twee ook veel lof voor trainer Dirk Kuyt. Al-Sahafi had al voor zijn komst naar Beerschot respect voor hem, en sprak van een leerzame samenwerking.

“Hij heeft me veel geleerd vanuit zijn eigen ervaringen. Het was echt een geschenk om met hem te werken.”

"De coach gaf ons vanaf de eerste dag veel vertrouwen. Hij moest ook werken in omstandigheden die hij niet gewend was, maar hij slaagde er toch in om de groep te blijven motiveren. Ik denk niet dat we ons in onze situatie een betere coach hadden kunnen wensen", benadrukt Al-Ghamdi.