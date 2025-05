Er zit muziek in Union SG: Angèle en nog een wereldster bekennen kleur voor nu (eindelijk) de kampioen(?)

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Angèle (Van Laeken) is de voorbije jaren een echte superster geworden in de muziekwereld. Maar de Brusselse heeft ook sportieve voorkeuren. En daarmee is ze zeker niet de enige.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Union SG - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.