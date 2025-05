Extra doorslaggevend argument voor Union tegen Gent: al van 1970 geleden ...

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Union SG kan zich tegen KAA Gent tot landskampioen kronen in de Champions' Play-offs. De Buffalo's van hun kant willen het seizoen verlaten met een positieve boodschap. En dus wordt het een interessant slotweekend.

Union SG heeft er prima play-offs opzitten en pakte 25 op 27 in de voorbije negen speeldagen. KAA Gent van zijn kant moet het zien te stellen met amper 3 op 27 - enkel in Antwerp wonnen ze in deze eindstrijd.

De Brusselaars kunnen kampioen worden als ze in eigen huis even goed doen als Club Brugge tegen Antwerp, voor Gent is de zesde plaats nu al een zekerheid.

En ook in de onderlinge duels tussen beide ploegen is het heel erg duidelijk: Union SG is veruit de betere ploeg. De Buffalo's konden nog niet winnen van Union sinds de terugkeer naar het hoogste niveau.

Ongeslagen sinds 1970

De voorbije jaren werden vier overwinningen en vijf gelijke spelen geboekt. Ook een gelijkspel zou natuurlijk wel een slechte zaak kunnen zijn voor de Brusselaars, maar even vaak was er een klinkende overwinning.

En ook in het seizoen 1970-1971 won Union SG twee keer met overmacht van Gent. Daardoor zijn ze nu al sinds 1970 ongeslagen tegen de Buffalo's. Een ongezien lijstje dat ze dus nog een beetje langer zullen willen volhouden.