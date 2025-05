Rik De Mil is hoopvol voor clash met Antwerp, maar is heel duidelijk

Charleroi heeft er prima play-offs opzitten. Het won op de slotspeeldag ook van OH Leuven met 2-1 en heeft zo 21 op 30 gepakt in de Europe Play-offs. Daardoor zijn ze meer dan klaar voor de barragewedstrijd aankomende donderdag tegen Royal Antwerp FC.

Rik De Mil zag zijn troepen ternauwernood met 2-1 winnen van OH Leuven. Daardoor hebben ze een goed rapport te strikken in de Europe Play-offs. Toch was de coach niet helemaal tevreden van de wedstrijd tegen de Leuvenaars.

Excuses inroepen?

"Ik wilde een bepaald soort voetbal spelen, en ik heb er te weinig van gezien. We hebben excuses. We hebben spelers die er niet waren. We hebben ook jonge spelers die er wel waren. Maar over het algemeen geldt: als het voetbal niet zo goed is, is het belangrijkste om te werken en te vechten."

"Alles doen om deze wedstrijd te winnen. En ik ben blij voor de fans, maar ook voor de jonge spelers. We hebben gewonnen en zij voelden het gevoel van overwinning", vertelde Rik De Mil tegen de RTBF.

Europees ticket

"Als we in Antwerpen iets willen bereiken, moet ons spel beter zijn dan vanavond. We hebben bij Charleroi vaak een slogan: hard werken, groter dromen en hard spelen. Ik hoop dat laatste donderdag te zien."

Charleroi droomt wel degelijk van een Europees ticket: "Ik ben realistisch, Antwerp is de favoriet. Ze hebben een goede ploeg en spelen thuis. Maar we doen er alles aan om daar te winnen. Maar iedereen moet op zijn best zijn. Anders wordt het heel ingewikkeld. Ik wil dat we met beide benen op de grond blijven staan."