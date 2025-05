KV Mechelen-speler is grof wild op de transfermarkt en sluit zelfs selectie bij de Rode Duivels niet uit

Na zijn doorbraakseizoen bij KV Mechelen lijkt Rafik Belghali klaar voor de volgende stap. De 22-jarige rechtsback maakt indruk in binnen en buitenland, met interesse van onder meer Hellas Verona, Toulouse, Augsburg en KRC Genk.

“Ik zie die dingen ook voorbijkomen. Ik vraag dan aan mijn manager of dat accuraat is, en blijkbaar is die interesse er echt", bevestigt Belghali in De Gazet van Antwerpen.

“We hebben afgesproken om daar na het seizoen eens over te praten, want waarschijnlijk zijn er nog andere ploegen. Genk is een topclub in België en speelt geregeld Europees. Ik zou nog steeds in dezelfde competitie spelen en bovendien is het bij de deur, want ik woon in Ham", aldus Belghali.

Belghali ligt nog een jaar onder contract bij KV Mechelen, maar hoopt bij een eventueel vertrek ook de club iets terug te geven. “Als ik vertrek, zou ik dat wel voor een goed bedrag willen doen, zodat ik uiteindelijk ook financieel iets teruggeef aan de club. Ik denk wel dat de club zelf nog een contractvoorstel wil doen, maar daar is nog niet over gesproken. Daar wacht ik nog op.”

België of Algerije?

Belghali, die nog niet werd opgeroepen voor het A-elftal van Algerije, hoopt dat daar binnenkort verandering in komt, misschien dankzij een toptransfer die daarbij kan helpen. "Zo’n dingen spelen wel een rol in mijn keuze, want Algerije is een van mijn grootste volgende doelen met het aankomende WK en de Africa Cup", klinkt het.

Toch wil de flankverdediger de Belgische nationale ploeg niet volledig uitsluiten. "Je ziet dat er op de rechtsbackpositie niet gigantisch veel opties zijn bij België. Ik heb daar al vaker aan gedacht, al geniet Algerije wel mijn voorkeur", besluit de Malinwa-speler.