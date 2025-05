OFFICIEEL! Real Madrid heeft een nieuwe trainer: verwachtingen zijn hoog gespannen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Xabi Alonso wordt de nieuwe trainer van Real Madrid. De club kondigde zondag aan dat de voormalige middenvelder op 1 juni het roer overneemt van Carlo Ancelotti. Alonso tekent een contract tot juni 2028 en keert daarmee terug naar de club waar hij als speler successen vierde.

De 43-jarige Spanjaard komt over van Bayer Leverkusen, waar hij vorig seizoen geschiedenis schreef. Hij leidde de Duitse club naar hun allereerste landstitel en verbrak daarmee de heerschappij van Bayern München. Leverkusen bleef zelfs ongeslagen in de Bundesliga en won daarnaast ook de Duitse beker.

Alonso’s trainersloopbaan begon bescheiden bij de jeugdacademie van Real Madrid. Later coachte hij het tweede elftal van zijn opleidingsclub Real Sociedad, voor hij in oktober 2022 naar Leverkusen trok. Daar bouwde hij in sneltempo een indrukwekkend palmares op en viel hij op door zijn duidelijke spelvisie en tactische rust.

Ondanks het mislopen van de Europa League-finale tegen Atalanta, waarin Leverkusen zijn enige nederlaag van het seizoen leed, wordt Alonso’s prestatie internationaal geroemd. Met twee prijzen op zak en aantrekkelijk voetbal heeft hij zijn naam definitief op de Europese trainerskaart gezet.

Carlo Ancelotti neemt afscheid van Real Madrid na een tweede termijn vol successen. Onder zijn leiding pakte de club onder meer twee Champions Leagues, twee landstitels en verschillende andere bekers. Alleen dit seizoen bleef een grote trofee uit, op de Europese Supercup na.

De ervaren Italiaan trekt nu naar de Braziliaanse nationale ploeg. Op maandag zal Real Madrid zijn opvolger Xabi Alonso officieel voorstellen. De verwachtingen zijn hooggespannen: de jonge trainer moet het nieuwe sportieve tijdperk inluiden bij de recordkampioen van Europa.