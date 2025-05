Alweer een goed beredeneerde gok? Union wil Genk-flop terug naar België halen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Royale Union Saint-Gilloise overweegt een transfer van de Hongaarse spits András Németh, die momenteel onder contract staat bij Hamburger SV en op uitleenbasis speelt bij Preußen Münster. Dat schrijft het doorgaans goed geïnformeerde BILD.

De 22-jarige aanvaller, die eerder actief was bij KRC Genk, zou volgens berichten op de radar staan van Union, dat op zoek is naar aanvallende versterking. Németh maakte in januari 2023 de overstap van Genk naar HSV voor een bedrag van ongeveer 750.000 euro.

Hoewel hij zijn HSV-carrière veelbelovend begon met twee doelpunten in zijn eerste drie wedstrijden, kende hij daarna een moeilijke periode. Een knieblessure in april 2023 hield hem maandenlang aan de kant, en sindsdien heeft hij moeite gehad om zijn vorm terug te vinden. Tijdens zijn uitleenperiode bij Preußen Münster kwam hij in 20 wedstrijden niet tot scoren.

Union SG staat bekend om zijn data-gedreven scouting en het aantrekken van jonge talenten met groeipotentieel. Eerder had de club succes met spelers als Henok Teklab, die via een vergelijkbaar traject bij Union terechtkwam. Németh past binnen dit profiel: een jonge, fysiek sterke spits met internationale ervaring, die gebaat zou zijn bij een nieuwe omgeving om zijn carrière nieuw leven in te blazen.

Bij Genk liet Németh zijn potentieel al zien. Hij scoorde onder meer in een belangrijke wedstrijd tegen AA Gent in april 2022, maar kwam slechts 3 keer tot scoren in 21 wedstrijden. Zijn ervaring in de Belgische competitie en zijn bekendheid met het niveau kunnen hem evenwel helpen om snel te integreren bij een eventuele terugkeer naar België.

Hamburger SV lijkt open te staan voor een definitieve transfer van Németh. De club heeft aangegeven dat hij geen deel uitmaakt van de toekomstplannen en zou bereid zijn om hem voor een bedrag tussen de 300.000 en 500.000 euro te laten vertrekken. Voor Union zou dit een relatief bescheiden investering zijn voor een speler met zijn profiel en ervaring.