Er staat nog meer op het spel dan enkel de titel: kan iemand Mbaye Leye naar de kroon steken?

Union SG of Club Brugge. Een van beide ploegen kroont zich vandaag tot kampioen in de Champions' Play-offs. En er kunnen ook nog persoonlijke records worden gevestigd, want diverse spelers zijn heel goed in vorm.

Christos Tzolis is een van de mannen die al heel veel indruk wist te maken in de Champions' Play-offs. Met zeven doelpunten is hij dé man die Club Brugge in deze play-offs in de juiste richting heeft weten te duwen. Mbaye Leye dé man in de play-offs Ook Roméo Vermant zit al aan zes doelpunten, terwijl bij Union SG Promise David ook al zes goals wist te lukken. Daarmee zijn ze bij de beste spelers ooit in de play-offs. Mogelijk kan een van hen ook nog topschutter aller tijden worden in de play-offs. Voorlopig is die eer weggelegd voor Mbaye Leye. Hij maakte ooit acht goals in een jaar. Leye wist ook een keertje zeven keer te scoren, waardoor hij de primus inter pares is. Mogelijk dat Tzolis of Promise David minstens op gelijke hoogte zal komen van de gewezen speler van Zulte Waregem. We houden u op de hoogte van alle drie de wedstrijden. Die worden allen vanaf 18.30 uur gespeeld. De helicopter vertrekt vanuit de buurt van Brussel - moet hij naar Brugge of mag hij naar Vorst?