Johan Boskamp geniet van Union SG, maar met mate: "Daar moet je niet over zeiken"

Johan Boskamp heeft een boontje voor Union Saint-Gilloise, maar houdt tegelijk een gezonde portie nuance in zijn lofzang. Al ziet hij zichzelf wel terug in een speler als Christian Burgess, die altijd de grens opzoekt.

Boskamp noemt Burgess zelfs "een geweldige vent". “En dan die Mac Allister, Sadiki, noem maar op… Ik kan best genieten van Union", zegt hij in De Zondag. Maar Boskamp plaatst er ook meteen een kanttekening bij: “Ik heb laatst Antwerp-Union bijgewoond en moest achteraf wel zeggen: ik zou niet elke week naar Union willen gaan kijken.”

Union staat bekend om zijn stevige, fysiek dominante spel. Geen frivole frivoliteit, wel een robuust systeem dat draait op intensiteit en duelkracht. Boskamp waardeert net die ingesteldheid: “Hun mentaliteit is fantastisch. Daar moet men niet over gaan zeiken, dat is onderdeel van het voetbal!” Voor de tegenstander is er volgens hem maar één oplossing: “Dan moet je maar uit de duels spelen.”

Toch zijn het niet alleen de spieren die tellen in het Dudenpark. Ze spelen niet spectaculair, maar wel uiterst efficiënt. “Ze hebben een paar smeerlapjes lopen die op tijd zeggen: oh, die moeten we even een tikkie geven", grinnikt Boskamp. “Zoals ik ook wel eens deed, ja.”

Een ander opvallend kenmerk van Union volgens Boskamp? Hun stabiliteit. “Ze wisselen veel minder dan de andere ploegen.” Dat zorgt voor automatismen en een duidelijke hiërarchie op het veld. Zelfs bij schorsingen of blessures blijft de machine draaien. “Als Burgess tegen Antwerp geschorst was, wordt dat gewoon opgevangen. Klaar.”

Over diezelfde Burgess had Boskamp wel een kritische noot. “Tegen Anderlecht had hij rood verdiend.” Maar de oud-coach ziet dat als deel van het spel. Union is geen ploeg van brave jongens, maar van winnaars die elk detail aangrijpen om het verschil te maken. “Dat hoort er gewoon bij", vindt hij.