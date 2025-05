Antwerp, Club Brugge en Anderlecht lijken achter het net te vissen: PSV gaat met transfertarget lopen

RSC Anderlecht is al maanden op zoek naar een nieuwe centrale verdediger. Olivier Renard had zijn oog laten vallen op Nobel Mendy, een 20-jarige Senegalees die vorig jaar van Paris FC naar Real Betis trok.

Ondanks zijn potentieel kon Mendy zich in Spanje nog niet doorzetten, wat de kans leek te vergroten voor Belgische topclubs. Niet alleen Anderlecht, maar ook Club Brugge en Royal Antwerp FC toonden concrete interesse in de linksvoetige verdediger. Paars-Wit probeerde Mendy afgelopen winter zelfs al te huren, met een verplichte aankoopoptie. De transfersom zou toen tussen de drie en vier miljoen euro hebben gelegen, maar Betis hoopt nu vijf miljoen euro te vangen.

Ondertussen is de concurrentie toegenomen. Buitenlandse clubs zijn ook op het dossier gesprongen, en het lijkt erop dat een opbod in gang is gezet. In Spanje zou men bereid zijn Mendy te laten gaan, maar niet voor minder dan de gevraagde vijf miljoen. Daarmee lijkt het dossier stilaan uit handen te glippen van de Belgische kandidaten.

De situatie is frustrerend voor Anderlecht, dat dringend een nieuwe leider in de defensie nodig heeft. Mendy, die ook als linksback kan spelen, werd gezien als een profiel dat zowel sportief als toekomstgericht perfect paste binnen het project van de Brusselaars. Maar met de intrede van buitenlandse kapers, zoals PSV Eindhoven, slinkt de hoop op een Belgische transfer.

PSV lijkt nu het best geplaatst om Mendy binnen te halen. De Nederlandse landskampioen is op zoek naar vervangers voor onder meer Olivier Boscagli en Armando Obispo, en ziet in Mendy een haalbaar en talentvol alternatief. Ko Itakura is een andere piste voor de Eindhovenaren, maar die Japanse verdediger kost naar verluidt 12 miljoen euro – Mendy is een stuk goedkoper.

Voor Anderlecht, Antwerp en Club Brugge is het slikken. Zij leken elk hun zinnen te hebben gezet op de jonge Senegalees, maar dreigen achter het net te vissen. Mendy zelf wil vooral speelminuten maken en lijkt nu vooral richting Nederland te trekken, ondanks de vroege belangstelling van de Belgische top.