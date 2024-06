Thomas Meunier komt met waarschuwing voor Union-doelman Anthony Moris: "Ik hoop twee keer te kunnen scoren tegen hem"

Thomas Meunier en Anthony Moris kennen elkaar nu al een tijdje. Deze zaterdag zullen de twee mannen elkaar tegenkomen in het Koning Boudewijnstadion voor een vriendschappelijke wedstrijd tussen België en Luxemburg. Voor de speler van Trabzonspor is het doel om te scoren tegen de doelman van Union.

Als tweede en laatste oefenwedstrijd neemt België het op tegen Luxemburg. Een leuke ontmoeting voor Thomas Meunier, die een speciale band heeft met het buurland. Tijdens de persconferentie sprak de speler van Trabzonspor over het belang van deze derby voor hem.

"Ik heb Luxemburgse voorouders aan mijn vaders kant. Ik denk dat ik nog steeds een paspoort zou kunnen aanvragen, maar ik heb dat nooit gedaan. Ik woonde aan de grens, ging er vaak naartoe. Ik ben echt opgegroeid in Luxemburg. Op zondagmiddag ging ik daar met mijn ouders naartoe, het was vlakbij, dichterbij dan Luik of Namen. Ik kan niet zeggen dat ik me Luxemburgs voel, maar ik waardeer het land."

Thomas Meunier en Anthony Moris respecteren elkaar, maar zullen elkaar geen cadeautjes geven

Onder die bekende gezichten bevindt zich die van de doelman van Union Saint-Gilloise, Anthony Moris. Hij staat al jaren als vaste doelman tussen de palen bij Luxemburg.

De doelman en de verdediger kennen elkaar goed. Heel goed zelfs. Thomas Meunier plaagde zijn vriend lichtjes tijdens de persconferentie.

"We komen uit dezelfde regio, en de provincie Luxemburg is niet de grootste leverancier van spelers in de Jupiler Pro League. Iedereen kent elkaar, het is als een groot dorp. We begonnen samen in de provinciale selectie toen we tien jaar oud waren. Onze ouders kennen elkaar, we zijn elkaar nooit uit het oog verloren en praten nog steeds, af en toe. Ik hoop morgen twee doelpunten tegen hem te scoren om een tijdje de bovenhand te hebben."