Nog niet gewonnen in de play-offs, maar: "Het wordt nog interessant"

Er zijn nog zekerheden in het leven. Eentje daarvan is dat OH Leuven elk weekend gelijkspeelt. Ondertussen zitten ze al aan zestien eenheden - geen enkele ploeg doet 'beter'. En dus is het ook wel wat frustrerend.

In de reguliere competitie was OH Leuven al de kampioen van de gelijke spelen met dertien stuks, in de play-offs hebben ze er daar nu al drie op een rijtje aan weten toe te voegen.

Koning van de gelijke spelen

"We willen winnen, maar ik ben blij met de eerste drie wedstrijden in deze play-offs. Ook al zijn het gelijke spelen, ik ben heel blij met de mentaliteit die we hebben getoond", opende coach Chris Coleman de debatten.

"KV Mechelen speelde goed vorige week, wij verloren hier al eens heel zwaar met 5-0, dus we wisten dat we het moeilijk gingen krijgen. Ik ben heel blij met de energie die we hebben gebracht."

Nog 21 punten te gaan

"We hadden kunnen verliezen want Mechelen had goede kansen, maar we hadden ook kunnen winnen al waren er wel wat momenten dat we onder druk stonden."

"Er zijn nog 21 punten te verdienen, het wordt nog interessant", wil de coach van OH Leuven alvast de handdoek zeker nog niet in de ring gooien. De komende wedstrijden zal dan wel eens gewonnen moeten worden ...