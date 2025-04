Jashari vertelt na incident met Clubvlag na derby tegen Cercle wie hem zei dat hij het mocht doen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge won begin maart de Brugse derby tegen Cercle. Al onthouden veel fans vooral het opstootje na affluiten.

Club Brugge had de derby op zijn naam geschreven. Na afloop plantte Ardon Jashari de vlag van Club Brugge in de middencirkel.

Dat was echter niet naar de zin van Cercle-doelman Maxime Delanghe. Met een halve karatetrap schopte hij de vlag van de tegenstander weg.

Uiteindelijk werd het relletje snel in de kiem gesmoord. Delanghe kwam er achteraf ook van af met een waarschuwing over zijn gedrag.

“Ik dacht oprecht dat het een traditie was”, lacht Ardon Jashari als hij nu nog eens terugblikt op het voorval in gesprek met Het Laatste Nieuws. “Voor de match zag ik een foto van Brandon (Mechele, red.) die eerder al eens hetzelfde deed.”

“Ik vroeg hem of hij het opnieuw zou doen als we wonnen. 'Jij mag het ook doen, hoor', zei hij. Wist ik veel dat daar zo'n spel van gemaakt zou worden. Het was helemaal niet mijn bedoeling om te provoceren, ik wilde gewoon onze fans gelukkig maken”, besluit de Zwitser.