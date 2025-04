Genk op de hoede... Volgende absolute topclub stuurde afgelopen weekend zijn topscout naar Jan Breydel voor Karetsas

Het lijstje topclubs dat Konstantinos Karetsas op de radar heeft, blijft groeien. Na onder meer Bayern München, Manchester City en Newcastle United, toont nu ook Juventus interesse in het 17-jarige supertalent van Racing Genk.

De Italiaanse topclub stuurde zondag hun topscout Matteo Serra naar Jan Breydel voor een grondige observatie. De jonge Belg met Griekse roots beleeft een doorbraakseizoen bij Genk en koos recent voor de nationale ploeg van Griekenland, waarvoor hij meteen ook scoorde. Zijn sterke prestaties vallen internationaal op. Manchester City probeerde hem eerder al te strikken en ook Newcastle – met diepe zakken – mengde zich in de strijd.

Bij Juventus staat Karetsas nu met stip genoteerd. Serra, verantwoordelijk voor internationale scouting bij de Oude Dame, kwam speciaal naar België afgezakt voor Club Brugge-Genk. De match zelf leverde weinig op: Karetsas begon op de bank en mocht pas twintig minuten voor tijd invallen.

De belangstelling van Juve is nog niet concreet, maar het feit dat hun topscout hem in actie wou zien, spreekt boekdelen. Karetsas blijft een hot prospect op de Europese markt en staat stilaan bovenaan meerdere scoutingslijsten.

Officieel ligt Karetsas nog tot 2027 onder contract bij Genk. Volgens transfermarkt.com zou zijn waarde rond de 13 miljoen euro liggen, al gaat men ervan uit dat een transfer minstens het dubbele zal moeten opleveren, zeker met zoveel concurrentie.

Toch wil Genk hem deze zomer koste wat kost houden. "In principe is de afspraak dat Kos blijft", zei Head of Football Dimitri de Condé recent nog. "Een Europees parcours draaien met Genk is op zijn leeftijd gewoon het beste."