Joren Dom maakt rentree bij RSCA Futures in aanloop naar afscheidsmatch en spreekt zich uit over toekomstplannen

Zondagavond verscheen Joren Dom nog eens aan de aftrap bij RSCA Futures. De ervaren linksachter en aanvoerder kon zijn ploeg echter niet behoeden voor een nieuwe nederlaag. Francs Borains won met 3-2 van de jonge Brusselaars.

“We waren in de eerste helft beter, maar het bleef bij halve kansen", blikte Dom terug in Het Nieuwsblad. "De laatste pass was vaak onzuiver en ook in de combinaties kropen te veel slordigheden. We slikken al een heel seizoen te makkelijk goals en dat was ook nu het geval.”

Dom maakte voor het eerst sinds december opnieuw speelminuten. "Na 65 minuten begon de vermoeidheid toe te slaan, maar ik beet door", gaf de verdediger eerlijk toe.

Afscheidsmatch voor Dom

Al was de wedstrijd vooral een voorbereiding op zijn afscheidsmatch als profvoetballer. Deze vrijdag speelt hij namelijk zijn laatste match, tegen SK Beveren.

Het seizoen kende voor Dom veel ups en downs. “De start was moeilijk, maar na enkele aanpassingen liep het steeds beter tot januari. Toen besliste ik ook zelf dat de coach voorrang mocht geven aan de jonge spelers. Toen hakte ik ook voor mezelf de knoop door dat het mijn laatste seizoen zou worden."

Wat de toekomst brengt, is nog onzeker voor Dom. "Een job als trainer zie ik momenteel niet zitten. Mijn toekomst is nog onduidelijk, maar scouting en werken in de media zie ik best zitten."