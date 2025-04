Mentaal oplapwerk nodig na verlies tegen Club: Genk-coach Fink toont meteen zijn grote waarde

Racing Genk heeft een tikje gekregen in de titelstrijd na de nederlaag op bezoek bij Club Brugge. Er was teleurstelling, maar de Limburgers geven nog niet op.

Een eerste nederlaag in drie maanden en pas de vijfde van het seizoen in de Belgische competitie, maar toch kwam die hard aan bij Racing Genk. De competitieleider ziet Club Brugge naderen tot op één punt, al zijn dat er door de halvering eigenlijk twee.

Voor het eerst in maanden voelt Racing Genk nog eens een ploeg in de nek hijgen, ook Union is nu tot op drie punten gekomen (met een sterretje). Er was dan ook mentaal wat oplapwerk nodig bij de jonge ploeg van Thorsten Fink.

Belangrijke rol voor Fink na nederlaag van Racng Genk

"Het was muisstil in de kleedkamer, maar toen de ervaren spelers binnenkwamen, hebben zij het woord genomen en hebben er iedereen op gewezen dat we nog altijd de fiere leider zijn", zei Zakaria El Ouahdi achteraf.

Ook Fink pepte zijn spelers op in de kleedkamer. "Dat doet hij wel vaker", zei Matte Smets. "Hij zei ons dat we goed gespeeld hebben en Club nog altijd achter ons staat. Op mentaal vlak is de coach heel sterk, hij blijft ons altijd vertrouwen geven. Dat is belangrijk."

"We gaan de koppen bij elkaar steken en vanaf maandag geven we weer vol gas", zei Smets nog. "Verliezen is nooit fijn, maar we mogen onze hoofden nu niet laten hangen en moeten blijven doorgaan", zei doelman Mike Penders nog.