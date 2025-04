Verschillende opties in het doel en opvallend veel spelers uit de Europe- en Relegation Play-offs: ontdek ons team van de week

De Champions' Play-Offs voor de verdediging en de Europe en Relegation Play-offs voor de aanvalslinie, met uitzondering van El Hadj. Hier is ons 33ste Team van de Week.

Doelman

In doel waren er verschillende opties. Mike Penders had het kunnen zijn, Matthieu Epolo ook, maar onze keuze viel eerder op Tom Vandenberghe, opnieuw beslissend voor KAA Gent. Met verschillende belangrijke reddingen en een clean sheet was hij van goudwaarde in de overwinning van de Buffalo's tegen Antwerp.

Verdedigers

Drie clubs zijn vertegenwoordigd in onze verdedigingslinie. Maxim De Cuyper schitterde met Club Brugge tegen KRC Genk. De Rode Duivel trapte in de blessuretijd een strafschop binnen, wat ook het enige doelpunt van de wedstrijd was.

In het centrum van de verdediging was het ook moeilijk om Kevin Mac Allister niet te noemen, bijzonder solide in de Brusselse derby. Verschillende verdedigers van Union maakten aanspraak op een plaats, maar de Argentijn stak er bovenuit. Naast hem zetten we Jordan Torunarigha, die het Vincent Janssen héél moeilijk maakte. Aan de rechterkant komt Noah Fadiga, de enige doelpuntenmaker op de Bosuil en te prijzen voor een zeer goede prestatie.

Middenvelders

In een 4-4-2 is onze eerste middenvelder Noah Mbamba, die het middenveld van Standard sterretjes liet zien. Het jonge talent wordt door Bayer Leverkusen uitgeleend aan Dender. Anouar Ait El-Hadj komt naast hem te staan. Hij was goed voor een doelpunt en een assist tegen zijn ex-club. Met drie doelpunten en drie assists in de laatste vier wedstrijden is de Unionist in topvorm.

En dan de flanken. Als eerste kiezen we voor Billal Brahimi. Hij scoorde, gaf een assist en speelde gewoon een geweldige wedstrijd tegen Cercle Brugge. Griffin Yow komt er ook nog in. Hij maakte in het slot gelijk voor Westerlo tegen Charleroi en speelde een prima wedstrijd.

Aanvallers

Adriano Bertaccini is de eerste spits die we in ons elftal van de week zetten. Hoe kan het ook anders, met een doelpunt en een assist was hij van goudwaarde voor STVV. Hij komt zo naast Tolu Arokodare te staan in het topschuttersklassement, en dat met een ploeg uit de Relegation Play-offs. Hij wordt in de spits vergezeld door Nikola Stulic, die voor Charleroi scoorde en een assist gaf tegen Westerlo.

Ons team van de week: Vandenberghe - De Cuyper, Mac Allister, Torunarigha, Fadiga - Mbamba, El Hadj, Brahimi, Yow - Bertaccini, Stulic.