Hein Vanhaezebrouck ziet dat Anderlecht-coach Besnik Hasi moet opletten: "Als je blijft verliezen, kan zoiets een rol spelen"

Anderlecht verloor vorig weekend de Brusselse derby en pakte zo 0 op 9. Hein Vanhaezebrouck ziet dat Besnik Hasi moet opletten met zijn manier van coachen.

Anderlecht doet het deze play-offs bijzonder slecht. Na de 2-0 nederlaag tegen Union SG pakte paars-wit, net als Antwerp, 0 op 9. Het is overigens de eerste keer dat een Anderlecht-coach begint met 0 op 9.

Bovendien krijgt Hasi heel wat kritiek op zijn manier van coaches. Heel wat roepen, fel gebaren, ... En dat in een groep waar het vertrouwen duidelijk ontbreekt.

"Het is een stijl van coachen en hij is een emotionele mens. Maar je moet opletten, want als je blijft verliezen, kan zoiets een rol spelen", vertelde Hein Vanhaezebrouck bij Het Nieuwsblad.

"Als dat een keer één match gebeurt, akkoord, maar dat mag niet altijd zo zijn. Ik heb dat in het begin van het seizoen ook over Ivan Leko gezegd. Hij coacht ook op het scherp van de snee. Maar dat kan een boemerang worden als de resultaten tegenzitten", besluit Vanhaezebrouck.

Nu de drie titelkandidaten gepasseerd zijn, neemt Anderlecht het de volgende vier wedstrijden twee keer tegen Antwerp op en twee keer tegen KAA Gent. Te beginnen met een thuisduel met The Great Old.