Romelu Lukaku op een lijstje waar enkel nog Mo Salah bij op staat: geniale avond voor Big Rom

Romelu Lukaku danste maandagavond als een echte maestro over het veld in Napels. In de overtuigende 3-0-zege van Napoli tegen Empoli was hij de absolute uitblinker. Met één doelpunt en twee assists liet Big Rom nog maar eens zien dat hij onder Antonio Conte tot zijn allerbeste niveau terugkeert.

Lukaku was bij álle goals rechtstreeks betrokken en etaleerde zijn klasse in elke actie. Zijn eerste assist – al dan niet met een beetje geluk via de arm – getuigde van kracht en overzicht. “Het is vaak schrikken als je plots de bal in de voeten krijgt voor doel, maar Romelu wist meteen wat te doen", luidde het. Scott McTominay werkte feilloos af.

Zijn doelpunt na rust was er een om in te kaderen: Lukaku creëerde ruimte, controleerde perfect en haalde verwoestend uit met links. Een spitsengoal uit het boekje, eentje die zijn indrukwekkende vorm nog maar eens onderstreepte. In totaal zit hij nu aan 12 goals en 12 assists in de Serie A – de assistenkoning van de competitie. Meer nog, in de grote Europese competities is Lukaku samen met Mo Salah van Liverpool de enige die in de dubbele cijfers staat qua goals en assists.

En alsof dat nog niet genoeg was, bediende hij McTominay nog eens op maat voor diens tweede doelpunt. Met een perfect aangesneden voorzet op het hoofd van zijn ploegmaat toonde Lukaku dat hij ook finesse en gevoel in overvloed heeft.

Dat hij nadien nog dicht bij een extra assist en zelfs een tweede doelpunt kwam, was slechts de kers op een al rijkelijk versierde taart. Het publiek in Napels gaf hem een staande ovatie bij zijn vervanging acht minuten voor tijd – volkomen terecht na zo’n weergaloze vertoning.

Romelu Lukaku is niet alleen terug, hij is beter dan ooit. Onder zijn geliefde coach Conte lijkt hij weer helemaal in zijn element. Hij draagt Napoli, week na week, op zijn brede schouders.