Marc Degryse ziet een héél groot probleem bij Club Brugge ondanks de winst: "Ze spelen met tien"

Club Brugge pakte zaterdagavond een belangrijke zege tegen Genk (1-0), dankzij een late penalty. Maar ondanks de drie punten ziet analist Marc Degryse nog altijd een belangrijk pijnpunt bij blauw-zwart. "Nilsson is stilaan een probleem aan het worden", klonk het scherp.

De Zweedse spits Gustaf Nilsson kreeg opnieuw zijn kans in de basis, maar liet amper iets zien. “Hij gaf gewoon niet thuis. Het was alsof Club met tien man speelde", aldus Degryse in HLN. “Het centrale duo van Genk, met vooral Sadick, had hem volledig in de tang.”

Nilsson ligt al langer onder vuur bij een deel van de Club-aanhang. Degryse begrijpt die kritiek: “Hij brengt niet genoeg dreiging, is te weinig aanwezig in het spel en scoort amper."

Volgens Degryse ligt de oplossing bij trainer Nicky Hayen voor de hand. “De terugkeer van Talbi wordt heel belangrijk voor Club. Hij brengt snelheid én doelpunten. Dat kan het hele aanvallende plaatje veranderen.”

Met Talbi terug in de ploeg ziet Degryse een andere opstelling voor zich. “Zet Jutglà dan in de spits en laat Tzolis vanaf links komen. Die combinatie werkte al eerder goed. Nilsson kan je dan achter de hand houden als supersub."

Nilsson zit in drie play-off-wedstrijden aan nul goals en nul assists. In de reguliere competitie wist hij wel negen keer te scoren, maar hij is tot nu toe niet de topaanwinst gebleken die ze er bij Club van verwacht hadden.