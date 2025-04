Wordt hij niet naar waarde geschat in België? Waanzinnig cijfer bevestigt uitzonderlijk seizoen van Youri Tielemans

Youri Tielemans was beslissend met een assist voor Aston Villa dit weekend. De Rode Duivel is een van de spelers van het seizoen aan de kant van de Villans.

Hoeveel Rode Duivels kunnen een assist afleveren zoals die Youri Tielemans dit weekend? Al beslissend met een assist bij de openingsgoal van Aston Villa tegen PSG vorige week, herhaalde de Brusselaar dat op prachtige wijze tegen Southampton.

Terwijl hij stilstond in middencirkel, bracht Tielemans de bal op meesterlijke wijze tot bij Ollie Watkins, die de score opende met een mooie verlenging. Genoeg om bijna in zijn eentje het verschil te maken.

Dit seizoen heeft Youri Tielemans bijna alle wedstrijden gespeeld met de Villans. In de Premier League stond hij gewoon alle 32 wedstrijden op het veld, slechts zes keer werd hij tijdens de wedstrijd vervangen. Ook in de Champions League kon Unai Emery niet zonder hem en zelfs in de FA Cup stond Tielemans altijd in de basis.

De voormalige speler van Anderlecht heeft dus geen enkele wedstrijd gemist, buiten twee matchen in de EFL Cup. Met 47 gespeelde wedstrijden dit seizoen wordt hij in de vijf grote competities alleen overtroffen door Federico Valverde, die er al 49 heeft gespeeld dankzij de Europese Super Cup en de Spaanse Super Cup.

En te bedenken dat Youri Tielemans vorig seizoen tot november moest wachten om zijn eerste basisplaats in de Premier League te verdienen... De Rode Duivel is vandaag de dag een absolute zekerheid in een ploeg die mikt op de top van de Premier League.