Eén Belgische scheidsrechter naar WK voor clubs, maar niet met hoofdrol

Komende zomer wordt in de Verenigde Staten het WK voor clubs gehouden. Daar zal ook één Belgische ref aanwezig zijn.

Van 14 juni tot 13 juli wordt het WK voor clubs afgewerkt. In totaal zijn er 117 scheidsrechters van de partij. Zij komen uit 41 landen. De lijst met namen werd bekendgemaakt en daar zit ook een Belg bij: Bram Van Driessche.

Hij zal Video Match Official zijn, zo blijkt uit de informatie die FIFA vandaag de wereld instuurde. Geen plekje dus bij de 35 hoofdrefs of 58 assistenten.

Pierluigi Collina, de voorzitter van de scheidsrechterscommissie van de FIFA, liet in een reactie op de publicatie van de lijst van alle scheidsrechters horen dat het een voorrecht is voor zij die de wedstrijden in goede banen mogen leiden.

“Ik weet zeker dat alle refs enthousiast zullen zijn”, zei de Italiaan. “De scheidsrechters hebben tijdens de laatste FIFA-toernooien prestaties van hoog niveau geleverd. De lat ligt dus hoger en als je de lat hoger legt, is het moeilijker om de standaard te behouden. Maar we werken heel hard en de scheidsrechters zullen zeker een bijdrage leveren aan het succes van deze spannende competitie.”