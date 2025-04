Dit is waarom Kylian Mbappé mogelijk aan een zware schorsing ontsnapt na zijn verschrikkelijke tackle

Kylian Mbappé pakte zondag rood na een ware aanslag op het been van een tegenstander. Hoewel de Fransman werd uitgesloten (na een VAR-interventie), zou hij er met een vrij lichte schorsing vanaf kunnen komen.

Het was een actie die niemand graag ziet, en ook een actie die we van Kylian Mbappé niet gewend zijn. In de 38e minuut ging de Fransman, al springend, door op het been van Antonio Blanco.

Mbappé kreeg rood na een VAR-interventie waardoor Real Madrid bijna een uur met tien man moest spelen. Een donkerrode kaart, maar de spits zou wellicht aan een zware schorsing kunnen ontsnappen.

💢 | Een vreselijke fout van Kylian Mbappé. 🤐 #AlavésRealMadrid pic.twitter.com/El5jXFaXKb — DAZN België (@DAZN_BEFR) 13 april 2025

L'Equipe leert ons dat het rapport van de scheidsrechte, Soto Grado, vermeldt dat Kylian Mbappé "de bal speelde met overmatig gebruik van kracht". Het feit dat volgens de scheidsrechter de Fransman "de bal speelde" kan een grote impact hebben op de beslissing van La Liga. Waarom de scheids dit schreef blijft wel een vraagteken, want de bal was duidelijk al weg.

Ook het feit dat Blanco niet geblesseerd raakte bij dit incident kan de straf voor Mbappé verlichten, die mogelijk tussen de 4 en 12 wedstrijden schorsing riskeert gezien de ernst van de actie. De speler heeft zich ook onmiddellijk verontschuldigd, en zijn houding zou de beslissing in zijn voordeel kunnen beïnvloeden.

De laatste rode kaart van Kylian Mbappé, voor deze, dateerde van 2019. Destijds maakte hij al een onhandige en brute tackle die hem een directe uitsluiting opleverde, in de finale van de Coupe de France.