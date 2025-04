Plots wordt het nog heel spannend voor Cercle Brugge: "Dat zullen we de spelers duidelijk maken"

Cercle Brugge verloor afgelopen weekend met 3-1 van STVV. De Vereniging had het bijzonder moeilijk en is zijn leidersplaats nu ook kwijt in de Relegation Play-offs.

Cercle Brugge is niet langer leider in de Relegation Play-offs. STVV won thuis met 3-1, terwijl Cercle eigenlijk nooit echt aanspraak maakte op de drie punten. Het gevaar bij STVV kwam vaak van de flanken, die bij de Vereniging regelmatig open lagen.

"We hameren daar constant op en dan is het jammer dat het niet wordt uitgevoerd. Voorin heeft STVV veel kwaliteit en dat werd twee keer afgestraft. Met de goal van Ibrahim Diakité kregen we net voor de rust wel een levenslijn", zei coach Jimmy De Wulf bij Het Nieuwsblad.

STVV sprong door de overwinning over Cercle, dat nu met 36 punten op de tweede plaats staat. Maar er moet zeker nog worden opgelet, aangezien KV Kortrijk slechts drie punten minder heeft.

"We zullen de spelers duidelijk maken wat er moet gebeuren. We moeten vooral naar onszelf kijken en beseffen dat het nog lang niet gedaan is en dat het spannend en stresserend blijft. Door ons verlies en de winst van Kortrijk staat alles dicht bij mekaar en dat doet de spanning nog meer toenemen", beseft De Wulf.

"Wij spelen nu wel twee keer thuis en moeten vol gas geven. Of die onderbreking ongelegen komt? We zijn sportmensen en willen zo snel mogelijk weer aan de slag. We speelden echter al heel veel dit seizoen en willen de extra tijd nu benutten om weer de betere versie van onszelf te worden", besluit hij.