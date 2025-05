Stijn Stijnen is duidelijk over het seizoen van zijn Patro ondanks mislopen van promotie

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Na de tweede nederlaag tegen Cercle Brugge overheerst bij Patro Eisden geen frustratie, maar trots. De Limburgers konden nooit echt aanspraak maken op promotie, maar kijken met opgeheven hoofd terug op een bijzonder knap seizoen.

In de terugwedstrijd in het Jan Breydelstadion kon Patro geen mirakel forceren na de 1-5 nederlaag uit de heenmatch. Cercle Brugge won opnieuw overtuigend met 3-1 en stelde zonder problemen het behoud in de Jupiler Pro League veilig.

Toch overheerste bij Patro vooral waardering voor het afgelegde parcours. “Ik denk dat we met meer dan enkel een opgeheven hoofd mogen terugblikken op ons seizoen", aldus coach Stijn Stijnen in Het Belang van Limburg. “We mogen heel trots zijn dat we het tot deze finale hebben geschopt.”

Stijnen liet ook optekenen dat zijn ploeg simpelweg haar meerdere moest erkennen. “Het is onbegrijpelijk en zelfs een beetje beschamend dat Cercle, gezien hun kwaliteiten, moest spelen om in 1A te blijven. Het is simpelweg een klasseverschil waartegen wij als 1B-ploeg niet opgewassen zijn.”

Patro probeerde de hoop levend te houden, maar al vroeg in de wedstrijd maakte Cercle daar komaf mee. De 3-1 eindstand liet weinig ruimte voor discussie over wie er thuishoort in eerste klasse. Toch was het seizoen van Patro zonder twijfel een succesverhaal.

“Laat ons heel fier blijven op hetgeen deze groep dit seizoen heeft gepresteerd", besloot Stijnen. “We hebben bewezen dat we thuishoren aan de top van 1B, en wie weet zit er in de toekomst nog meer in.”