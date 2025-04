Eden Hazard bekent wat zijn rol was in terugkeer van Thibaut Courtois bij Rode Duivels

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Rudi Garcia is de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Hij sloot meteen doelman Thibaut Courtois weer in de armen.

Eden Hazard heeft wel degelijk een rol gespeeld bij bepaalde zaken bij de Rode Duivels, nadat de Fransman Rudi Garcia bondscoach van de nationale ploeg werd.

Dat geeft onze landgenoot toe in een interview met La Capitale. Eén van die hete hangijzers was de terugkeer van doelman Thibaut Courtois.

Na een kwestie over de aanvoerdersband vertrok Courtois bij de Rode Duivels. Onder Domenico Tedesco kwam hij nooit meer in de selectie van de nationale ploeg voor.

“Ik zal niet zeggen dat Garcia bij mij voor advies kwam vooraleer hij bondscoach werd, hij wou gewoon wat informatie over enkele zaken”, legt de ex-Rode Duivel uit aan de Waalse krant.

“We hebben het ook over Thibaut Courtois gehad. Ik denk dat het gemakkelijker was voor mij om in contact te treden met Thibaut, omdat ik hem al veel langer ken. Ik heb gedaan wat ik kon...”