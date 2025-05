Vergelijking met Lukaku is niet ver weg, Sadiki doet enorme ontboezeming: "Op training sloegen ze hem met stootkussens"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Union SG is kampioen. Daar mag het toch ook zeker Promise David voor danken. De sterke spits speelde héél erg sterk dit seizoen en kwam helemaal aan de oppervlakte. Noah Sadiki deed een ferme ontboezeming.

"Hij is een machine geworden bij Union SG", aldus Noah Sadiki meteen met de deur in huis vallend in Extra Time. "De spitsen waren echt een vriendengroep en hebben elkaar ook gesteund dit seizoen, ook als ze op de bank zaten."

Weergaloze bonk

Zowat alle analisten vielen de voorbije weken en maanden meermaals in katzwijm voor de sterke Canadees. De vergelijking met Tolu Arokodare en Romelu Lukaku is dan ook zelden ver weg.

"Op training hebben ze hem geslagen met stootkussens. Je kan hem niet duwen, want dan krijg je hem niet uit balans. Ze zaten met twee spelers achter hem aan", kwam hij met een ferme ontboezeming.

Niet te stoppen

"Als hij de volledige focus heeft in de wedstrijd, dan pak je hem de bal niet af." Het doelpunt op speeldag 1 tegen Antwerp is het mooiste toonbeeld daarvan. Bozhinov trok hem het truitje uit, maar Promise David ging gewoon scoren.

"Hij, Tolu en Lukaku. Als ze eenmaal op snelheid zijn, dan zijn ze niet meer te stoppen. Het zijn treinen", aldus ook Wesley Sonck over de zaak. Benieuwd wat het in de Champions League zal worden ...